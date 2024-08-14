نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زد يفوز على المصري بهدف نظيف بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حقق فريق زد الفوز على نظيره المصري بهدف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.

وسجل هدف نادي زد مصطفي زيكو في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.

خاض المصري البورسعيدي بتشكيل مكون من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي ، عمرو موسى، حسن علي لخط الظهر، محمود حمادة، أمادو با كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، سمير فكري، حسين فيصل، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.



في المقابل ضم تشكيل بيراميدز كل من علي لطفي لحراسة المرمى، محمد إسماعيل ، مصطفى العش ، محمد أشرف، أحمد سيد عبد النبي لخط الظهر، أحمد الصغيري، بيتر موتوموسي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ماتا ماجاسا ، عبد الرحمن البانوبي، مصطفى زيكو كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد شادي حسين.

وبهذه النتيجة يتجمد النادي المصري رصيده 52 بالمركز الرابع بينما يحتل زد المركز السابع برصيد 50نقطة.