نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة المصري بدور الثمانية لبطولة كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم

عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" عن مواعيد مباريات دور الثمانية والدورين قبل النهائي والنهائي من بطولة كأس مصر للموسم الكروي 2024/2023.

وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري الساعة التاسعة مساء يوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من أغسطس الجاري موعدا لمباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري " والفائز من مباراة الأهلي وفاركو "

كان النادي الأهلي قد أصدر بيانًا عبر موقعه الرسمي قبل أيام أعلن من خلاله عن الاعتذار عن عدم استكمال مباريات بطولة كأس مصر وهو الأمر الذي يعني صعود فاركو لملاقاة المصري وذلك على ستاد الجيش ببرج العرب

هذا وقد حددت لجنة المسابقات الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من أغسطس الجاري موعدًا لمباراتي الدور نصف النهائي من البطولة، فيما حددت اللجنة أيضًا الساعة التاسعة مساء الجمعة الموافق الثلاثين من أغسطس أيضًا موعدًا لمباراة النهائي المقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب.