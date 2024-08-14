عاجل.. أول تعليق من جوميز بعد الهزيمة أمام طلائع الجيش في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن فريقه لم يخلق فرصًا للتهديف في الشوط الأول خلال مباراة طلائع الجيش التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

أول تعليق من جوميز بعد الهزيمة أمام طلائع الجيش

وأضاف جوميز في تصريحات عقب لقاء طلائع الجيش:" بعد مشاركة "شيكابالا" خلقنا عدة فرصة للتسجيل ولم نستغلها بالشكل الأمثل".

وتابع المدير الفني:" أحترم الإرهاق الذي يعاني منه اللاعبون، وهذا لم يفعله المنظمون لبطولة الدوري، ويجب أن تحترم اللاعبين المصريين في ظل الضغط الكبير للمباريات".

وواصل جوميز قائلًا:" لا احب الكشف حديثي مع اللاعبين داخل غرفة الملابس، وقدمنا مباريات جيدة خلال الفترة الماضية ولكن كي تكون لاعبًا في الزمالك، عليك أن تمتلك الاستمرارية ولا يجب أن تلعب مباراة واحدة جيدة فقط، وعليك تقديم الأفضل في أكثر من مباراة وأكثر من موسم".

وتابع المدير الفني تصريحاته قائلًا:" درجة الحرارة اليوم كانت صعبة على الفريقين، والجميع يعلم أنني لا ألعب بالفريق الأول ولكن الخسارة اليوم مسؤوليتي وأي خطأ لأي لاعب هو مسؤوليتي".

واختتم جوميز قائلًا:" أتحدث مع الجميع داخل غرفة الملابس بكل صراحة، ولكن هنا في حديثي أنا المسؤول عن كل شيء، والموسم الجديد ليس بعيدًا وأمامنا شهر فقط، ويتبقى مباراة أخيرة في الدوري ثم مباريات كأس مصر، ويجب أن يحصل اللاعبون على راحة قبل بدء فترة الإعداد وخوض المباريات الودية، وهذا أمر صعب جدًا.