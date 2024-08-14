نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري المصري.. قبلة اللاعبين الأفارقة لاعتناق الإسلام في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تصدر الدوري المصري محركات البحث وذلك بعد أن بات قبلة اللاعبين الأفارقة لاعتناق دين الإسلام عقب الانضمام للأندية المصرية وتأثرهم بالشعائر الإسلامية.

واعتنق فيستون ماييلي لاعب نادي بيراميدز الإسلام منذ 5 أو 6 أشهر ماضية، ليؤدي كافة فروض دينه ويصوم شهر رمضان.



ولم يكن الكونغولي هو اللاعب الأول الذي يشهر إسلامه بل سبقه العديد من الأجانب والذي نستعرضهم في السطور التالية:-

أحمد فلكس

المهاجم الغاني الذي ارتدى قميص القطبين اعتنق الاسلام أثناء تواجده في الدوري المصري وفي حوار سابق أكد أن اللاعب فعل ذلك عن اقتناع.

جونيور كواي

مهاجم الزمالك كان ضمن النجوم التي اعتنقت الاسلام ليظهر في الملعب ساجدا بعد هدف في شباك المقاولون العرب.

توريك جبرين

أشهر مهاجم الإسماعيلي والمصري والداخلية إسلامه عام 2016 ليبدل اسمه من توريك لطارق جبريل.



ترافيس موتيايا

بجانب ماييلي الموسم الحالي كان ترافيس موتيايا أحدث من اعتنق الإسلام ليغير اسمه لجمال موتيايا، بعد اقناعه بالدين الإسلامي من قبل أشرف روقا.