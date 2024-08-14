نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد نادر حواش يسجل الهدف الأول لإنبي في شباك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي أمام نظيره انبي وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

واستطاع أحمد نادر حواش تسجيل هدف التقدم للفريق البترولي في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول.

ويخوض الأهلي مباراياته المتبقية بالناشئين بعد ضمان اللقب رسميا أمام مباراة سموحة.

تشكيل إنبي الرسمي لمواجهة الأهلي في الدوري

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: أحمد خليل كالوشا، أحمد صبيحة، سيف الخشاب.

خط الوسط: علي فوزي، محمد ناصر، أحمد العجوز، محمد حمدي.

خط الهجوم: أحمد نادر حواش، أحمد أمين قفة، محمد شريف حتحوت.

وعلى مقعد البدلاء: عبد الله عادل، فتحي السيد، أحمد جمال، رفيق كابو، رضا السيد، أحمد خالد، مصطفى ياسر، محمد النحاس، يوسف لبيب.

كما جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع:خالد عبد الفتاح وأحمد عابدين وعمر كمال وكريم الدبيس.

خط الوسط: كريم نيدفيد وأفشة ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وأحمد أشرف.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.