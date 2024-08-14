تشيلسي يمدد عقد بالمر حتى 2033

تشيلسي يمدد عقد بالمر حتى 2033أعلن نادي تشيلسي تمديد عقد نجمه الإنجليزي كول بالمر، ليضمن بقاء هداف الفريق في الموسم الماضي حتى عام 2033.

وقال النادي اللندني في بيانه: "يسر تشيلسي أن يعلن أن كول بالمر وقع على تمديد عقده لمدة عامين حتى عام 2033".

قدم كول بالمر موسماً رائعاً مع تشيلسي بعد انضمامه إلى النادي الصيف الماضي، حيث سجل 25 هدفاً في جميع المسابقات، وتم اختياره كأفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي، وحصل على لقب أفضل لاعب الفريق وجائزة أفضل لاعب في الموسم من قبل اللاعبين.

وسيبدأ تشلسي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السادس، الموسم الجديد يوم الأحد المقبل على أرضه أمام مانشستر سيتي حامل اللقب.