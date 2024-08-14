نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل الايجابي يحكم الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت الان أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي أمام نظيره انبي وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

تعادل الأهلي وإنبي في الشوط الأول

وحكم التعادل الايجابي بهدف لمثله في الشوط الأول في مباراة متكافئة بين الفريقين

سجل أحمد نادر حواش هدف التقدم للفريق البترولي في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول.

وعادل النتيجة محمود كهرباء النتيجة في الدقائق الأخيرة في الشوط الأول ليعود الأهلي من جدبد في النتيجة.

تشكيل إنبي الرسمي لمواجهة الأهلي في الدوري

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: أحمد خليل كالوشا، أحمد صبيحة، سيف الخشاب.

خط الوسط: علي فوزي، محمد ناصر، أحمد العجوز، محمد حمدي.

خط الهجوم: أحمد نادر حواش، أحمد أمين قفة، محمد شريف حتحوت.

وعلى مقعد البدلاء: عبد الله عادل، فتحي السيد، أحمد جمال، رفيق كابو، رضا السيد، أحمد خالد، مصطفى ياسر، محمد النحاس، يوسف لبيب.

كما جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع:خالد عبد الفتاح وأحمد عابدين وعمر كمال وكريم الدبيس.

خط الوسط: كريم نيدفيد وأفشة ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وأحمد أشرف.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.