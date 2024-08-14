نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يحدد بدائل ويليامز في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن بعض الأسماء التي يُفكر بها

برشلونة في حالة فشله في الوصول إلى هدفه الرئيسي في فترة الانتقالات الصيفية في مركز الجناح وهو نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو.



وزعمت تقارير صحفية أن نيكو ويليامز سيستمر في صفوف أتلتيك بلباو وبالرغم من وجود عدد من البدائل على الجانب الأيسر من الهجوم لكن برشلونة لا يزال يبحث من أجل الحصول على بديل.



وأشارت التقارير الصحفية إلى أن أحد الأسماء التي تم ذكرها مؤخرًا كبديل محتمل هو فيديريكو كييزا نجم يوفنتوس، حيث لم يعتبر كييزا البالغ من العمر 26 عامًا جزءًا من خطط يوفنتوس.



وألمحت التقارير الصحفية أنه لم يتبق على نهاية عقد كييزا سوى موسم واحد فقط مما يعني أنه قد يكون متاحًا للانضمام مقابل رسوم انتقال مُنخفضة.



وأفاد ماتيو موريتو لشبكة ريليفو الإسبانية بأن كييزا لا يُنظر له كهدف أساسي في فترة انتقالات برشلونة الصيفية حاليًا.



وأكد ماتيو موريتو أن كينجسلي كومان نجم بايرن ميونخ هو في أعلى قائمة برشلونة مقارنة بكييزا وقد يكون الوصول له أسهل بصيغة الإعارة في فترة الميركاتو الصيفي.



وأوضح ماتيو موريتو أنه تم ذكر أسماء أخرى مثل لويس دياز ورافائيل لياو وإيفان بيريسيتش وربما يكون برشلونة قد حدد بعضهم كأهداف يُمكن النظر إليها في وقت ما ولكن على برشلونة أن يعمل على إنهاء سوق الانتقالات ضمن حدود رواتبهم.