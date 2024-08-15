الرياضة

رسميا.. وسام أبو علي هداف الدوري المصري الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة -  

حصد وسام أبو علي مهاجم النادي جائزة هداف الدوري المصري وذلك برصيد 18 هدف منذ الانضمام في الانتقالات الشتوية.

وكان أبو علي قد دخل في منافسة قوية أمام كلا من فيستون ماييلي  لاعب بيراميدز وحسام أشرف بلدية المحلة.

وخرج لاعب البلدية أولًا من المنافسة، لتكون المنافسة بين مايلي وأبو علي.

فيستون ماييلي يفشل في التسجيل

ولم يسجل  فيستون ماييلي في مباراة اليوم أمام الداخلية والذي حسمها أصحاب القمصان السماوية بهدف مروان حمدي.

ويعد وسام أبو علي أول هداف منضم في شهر يناير ويحرز لقب هداف الدوري.

ويذكر أن الأهلي حسم اللقب للمرة 44 في تاريخه بعد الفوز أمام سموحة بهدف نظيف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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