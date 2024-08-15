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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدفي فالفيردي ومبابي.. ريال مدريد يهزم أتالانتا ويتوج بكأس السوبر الأوروبي في المقال التالي
توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبي بعد الفوز أمام أتالانتا الإيطالي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "وارثو" ببولندا.
أحداث مباراة ريال مدريد وأتالانتا في السوبر الأوروبي
كاد إيدير ميليتاو أن يسجل بالخطأ في مرماه الهدف الأول لصالح أتالانتا في الدقيقة 24، بعد تسديدة من مارتن دي رون من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين، ارتطمت برأس ميليتاو ثم العارضة العلوية.
ومنعت العارضة الهدف الأول لصالح ريال مدريد في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول وتحديدًا عند الدقيقة 1+90، بعد تسديدة من رورديجو من داخل منطقة الجزاء.
وجاء أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 59 عن طريق فيديريكو فالفيردي، بعد عرضية أرضية من رورديجو من جهة يسار منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها فالفيردي بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في منتصف المرمى.
وأضاف كيليان مبابي الهدف الثاني لصالح الملكي في الدقيقة 68، بعد تمريرة من جود بيلينجهام إلى زميله مبابي الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.