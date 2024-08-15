بهدفي فالفيردي ومبابي.. ريال مدريد يهزم أتالانتا ويتوج بكأس السوبر الأوروبي

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبي بعد الفوز أمام أتالانتا الإيطالي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "وارثو" ببولندا.

أحداث مباراة ريال مدريد وأتالانتا في السوبر الأوروبي

كاد إيدير ميليتاو أن يسجل بالخطأ في مرماه الهدف الأول لصالح أتالانتا في الدقيقة 24، بعد تسديدة من مارتن دي رون من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين، ارتطمت برأس ميليتاو ثم العارضة العلوية.

ومنعت العارضة الهدف الأول لصالح ريال مدريد في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول وتحديدًا عند الدقيقة 1+90، بعد تسديدة من رورديجو من داخل منطقة الجزاء.