نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في كأس السوبر الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز أمام نظيره أتالانتا بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "وارثو"، ليتوج الملكي بكأس السوبر الأوروبي.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في السوبر الأوروبي

افتتح فيديريكو فالفيردي أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 59، بعد عرضية أرضية من رورديجو من جهة يسار منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها فالفيردي بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وأضاف كيليان مبابي الهدف الثاني لصالح الملكي في الدقيقة 68، بعد تمريرة من جود بيلينجهام إلى زميله مبابي الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.