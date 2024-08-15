نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من داخل الأهلي.. رمضان السيد يختار أفضل لاعب في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رمضان السيد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن وسام أبوعلي مهاجم الفريق الأحمر هو أفضل لاعب في الموسم الحالي، ويستحق التتويج بجائزة هداف الدوري، وبمثابة صفقة سوبر للقلعة الحمراء.

رمضان السيد: وسام أبو علي أفضل لاعب في الدوري المصري هذا الموسم

قال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "وسام أبوعلي يقدم مجهود كبير منذ انضمامه للأهلي، واجتهد كثيرًا وأخلص في الملعب، وكانت المكافأة الفوز بالهداف وهو في اجازة حاليًا، والأهلي في حاجة لجناح على نفس مستوى صفقة وسام، لكن الفريق يضم عناصر جيدة في مركز رأس الحربة".

وأضاف: "الأهلي لن يتأثر برحيل عبدالقادر، وحتى في حال رحيل بيرسي تاو، واعتقد أنه سوف يتم ضم جناح مميز، وعبدالقادر كان يغيب كثيرا عن المباريات، ولم يكن مؤثر بشكل كبير في الموسم الحالي".

وأكمل: "اشعر أن بيرسي تاو يريد الرحيل عن الأهلي، وتراجع مستواه بشكل واضح مؤخرًا، واللاعبين الشباب في حاجة لمزيد من الوقت وصعب تقييمهم في الوقت الحالي، ومحمد عبدالله كان أفضل في المباراة الماضية، ولقاء إنبي ظهر بمستوى أقل".

وزاد: "الأفضل إعارة بعض اللاعبين لمدة موسم أو موسمين، مثل محمد عبدالله، والهدف تطوير مستواهم".

وتابع: "الأهلي حقق سلسلة انتصارات بـ12 لقاء ولم تحدث قبل ذلك وقد لا تتكرر مطلقا ومن الطبيعي أن تتوقف السلسلة".

وحول حالة عمر سيد معوض، قال: "أصبح قريب من العودة، وأمامه شهرين ويشارك في المباريات وهو سيكون إضافة للنادي الأهلي".

وأشار إلى أن الدوري المصري لا يوجد فيه نفس كواليتي محمد عبدالمنعم ومن الصعب تعويضه، وكان الأفضل الإبقاء عليه الموسم القادم لأن الفريق يشارك في العديد من البطولات الكبرى، لكن الواضح أنه متمسك بالاحتراف الخارجي.

وأشاد رمضان السيد بمستوى مدافعي الأهلي، وقال: "رامي ربيعة قدم موسم تاريخي مع الفريق، وهناك مباريات كان ربيعة متفوق على عبدالمنعم فيها أيضا في التألق، وهو يمتاز بعدة أمور منها الخروج بالكرة بشكل جيد".