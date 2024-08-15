نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. ريال مدريد بطلًا للسوبر الأوروبي ووالد لامين يامال يتعرض للطعن وتعادل ينهي سلسلة انتصارات الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

والد يامين لامين يواجه الموت بعد تعرضه للطعن في برشلونة

كشفت تقارير صحفية، عن تعرض والد لامين يامال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، إلى عملية طعن أمس الأربعاء في موقف للسيارات في بلدة ماتارو بمدينة برشلونة.

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ريال مدريد يهزم أتالانتا ويتوج بكأس السوبر الأوروبي

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبي بعد الفوز أمام أتالانتا الإيطالي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "وارثو" ببولندا.

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إنبي يوقف سلسة انتصارات الأهلي في الدوري بتعادل مثير

انتهت أحداث مباراة النادي الأهلي أمام نظيره انبي وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

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مانشستر يونايتد يعلن تمديد تعاقده مع برونو فيرنانديز

أعلن مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي عن تمديد تعاقده مع نجمه البرتغالي برونو فيرنانديز.

ووقع البرتغالي برونو فيرنانديز علي عقده الجديد مع المان يونايتد حتي يونيو 2027 مع إمكانية التمديد لموسم آخر، بعد الاتفاق علي كافة الإجراءات الإدارية والمالية.

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النصر يتأهل إلى نهائي السوبر السعودي بعد الفوز على التعاون

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز الكبير والمستحق أمام نظيره التعاون بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.