ريال مدريد بطلاً لكاس السوبر الأوروبي

ريال مدريد بطلاً لكاس السوبر الأوروبيتوّج ريال مدريد الإسباني بكأس السوبر الأوروبي لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوزه 2-صفر على أتلانتا الإيطالي، في مباراة أقيمت بالعاصمة البولندية وارسو يوم الأربعاء.

سجل فيدريكو فالفيردي وكيليان مبابي هدفي الريال في الدقيقتين 59 و68، ليتوج بطلاً للسوبر للمرة السادسة في تاريخه، محققاً لقبه الرابع هذا العام بعد كأس السوبر المحلي والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وانفرد ريال مدريد بالرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب بعد أن كان يتساوى مع غريمه التقليدي برشلونة، وميلان الإيطالي بخمسة ألقاب، بجانب مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي أحرز لقبه الخامس في هذه المسابقة، ليفك ارتباطه مع الإسباني بيب غوارديولا، والـ14 مع ريال مدريد في جميع المسابقات متساويا مع ميغيل مونيوس صاحب الرقم القياسي الحالي كأكثر المدربين إحرازا للألقاب.

وشارك ريال مدريد في مسابقة كأس السوبر الأوروبي التي انطلقت في نسختها الرسمية الأولى عام 1973، للمرة التاسعة، بعدما توج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي للمرة الـ15 في تاريخه عقب فوزه على بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين لصفر في المباراة النهائية، معززا رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا بالبطولة عبر التاريخ.

في المقابل، شارك أتلانتا في البطولة للمرة الأولى عقب فوزه في الموسم الماضي بلقب الدوري الأوروبي، بانتصاره على باير ليفركوزن الألماني بثلاثية نظيفة.