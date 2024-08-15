لاعب الزمالك السابق: الشباب حصلوا على فرصة العمر ونحتاج 8 صفقات جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد علاء كمال لاعب الزمالك السابق أن الظروف منحت لاعبي قطاع الناشئين فرصة العمر بالظهور مع الفريق الأول فيما تبقى من الموسم الحالي وعليهم التمسك بها.

علاء كمال: فرصة العمر أتيحت للاعبي الشباب

قال علاء كمال في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك، على لاعبي قطاع الناشئين التمسك بالفرصة التي أتيحت لهم، والتي يتمناها أي لاعب في مصر.

وأضاف، اسم وقميص الزمالك كبير وعلى ما يرتديه القتال للدفاع عنه في كافة البطولات.

وأكد لاعب الزمالك السابق أن الفريق في حاجة للتعاقد مع ما يقرب من 7 أو 8 صفقات جديدة في الموسم الجديد لاستعادة الألقاب.

وأتم، على مسؤولو الكرة المصرية وضع مواعيد ثابتة لبداية الموسم ونهايته كما كان يحدث سابقًا.