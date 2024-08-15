نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. خالد بيبو يكشف سبب عدم إعلان عقوبات نجوم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد بيبو مدير الكرة داخل فريق النادي الأهلي، على ثقته في إدارة القلعة الحمراء، في الفترة الحالية بعد تداول أنباء عن رحيله في الأيام القادمة من مصب مدير الكرة.

وطلب السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، بالاستغناء عن خدامات بيبو في الموسم الجديد.

بيبو يتحدث عن نجوم الأهلي

وأكد خالد بيبو عبر أون تايم سبورتس:" دور مدير الكرة الحقيقي ليس في الإعلام ستنجح في حالة أنك لم يشعر بك أحد ولكن الحديث المستمر يكشف وجود أزمات عديدة".

وتابع:" لا بد أن تفصل اللاعبين عن بعض الأجواء المشحونة التي قد تؤثر على تركيزهم وهكذا كان تفكيري".

وواصل:" نجحت في أبعاد اللاعبين عن المشهد ولكن التخطيط كله كان في حقي أنا، وليس لدي أي مشكلة في مواجهة أي انتقادات بدل اللاعبين ولكن النتيجة كانت في صالحنا أخر الموسم".

وأشار:" الجميع كان يطالبني بالتحدث مع الإعلام باستمرار والكشف عقوبات اللاعبين ولكن فضلت أن يكون ذلك ليس على الميديا، لحماية اللاعب من انتقادات الجماهير وقتها ولو عاد الزمن سأقوم بنفس الأمر".

وأختتم:" اللاعبين يعانوا من إجهاد كبير خاصة في حالة الدوليين الذين لن ينالوا أي راحة بالانضمام إلى معسكر منتخب مصر، وأشفق على اللاعبين من المواسم الأخيرة، أتمنى أن نبقى مثل باقي العالم في المواعيد وفترة الاجازة ثم التجهيز".