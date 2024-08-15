نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نهائي كأس السوبر السعودي بين الهلال والنصر والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع غريمه التقليدي النصر يوم السبت المقبل 17 أغسطس 2024 على ملعب "مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز"، وذلك في إطار نهائي كأس السوبر السعودي.

الهلال × النصر.. موعد مباراة نهائي كأس السوبر السعودي

كان الزعيم قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي بعد الفوز أمام الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-1 عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، كما تأهل العالمي إلى نفس الدور بعد الفوز أمام التعاون بنتيجة 2-0.

موعد مباراة الهلال والنصر في كاس السوبر السعودي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الهلال والنصر يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر في كأس السوبر السعودي

تذاع مباراة الهلال ضد النصر مساء السبت المقبل، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات كأس السوبر السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC SPORTS 1HD، بتعليق المعلق فهد العتيبي على القناة الصوتية الأولى وفارس عوض على قناة صوتية ثانية.