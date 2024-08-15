نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بقيادة مدربه هانز فليك، لستعداداته، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق فالنسيا، وذلك في إطار منافسات افتتاح بطولة الدوري الإسباني في موسمه الجديد.

موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن يلتقي فريق برشلونة مع نظيره فالنسيا، يوم السبت المقبل الموافق 17 أغسطس الجاري، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

وكان فريق ريال مدريد توج ببطولة الدوري الإسباني في موسمه المنقضي، بعدما تغلب غلى غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثاني.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة برشلونة ضد فالنسيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، باعتبارها الوكيل الحصري لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في موسمه الجديد داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.