رودريجو يرعب منافسي ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - قال البرازيلي رودريجو نجم ريال مدريد، إن فريقه يمتلك أقوى هجوم في العالم بوجود الفرنسي كيليان مبابي.

رودريجو: ريال مدريد يمتلك أقوى هجوم في العالم

توج ريال مدريد، بلقب كأس السوبر الأوروبي عقب فوزه على أتلانتا الإيطالي بنتيجة هدفين دون رد، سجلهما فالفيردي وكيليان مبابي.

وصرح رودريجو عقب نهاية اللقاء: "أنا سعيد جدًا أردنا أن نبدأ الموسم بهذه الطريقة مع هذا اللقب، وهذا يمنحنا الكثير من الثقة لما ينتظرنا".

وتابع رودريجو: "نحن نتحسن، سنكون أفضل خلال الموسم وسنواصل التدريب من أجل التحسن".

وأضاف نجم ريال مدريد: "أعتقد بانضمام مبابي نملك الآن الهجوم الأقوى في العالم مع وجود فينيسيوس أيضًا".

واختتم رودريجو قائلًا: "إنه لمن دواعي سروري أن أكون في أفضل نادٍ في العالم".