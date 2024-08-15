نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف أحمد القندوسي النهائي من العودة إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسمت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، موقف النجم الجزائري النهائي أحمد القندوسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم المعار إلى نادي سيراميكا كليوباترا، من العودة مرة أخرى إلى صفوف القلعة الحمراء.

أحمد القندوسي يعود إلى الأهلي

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه " رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" أحمد القندوسي سيعود إلى النادي الأهلي، بعد انتهاء إعارته بشكل رسمي مع نادي سيراميكا كليوباترا ".

وأضاف:" القندوسي انتهت إعارته مع نادي سيراميكا كليوباترا وبالتالي سيخوض فترة الإعداد للموسم الجديد مع فريق الأهلي".

وأوضح:" أحمد القندوسي سيعود إلى النادي الأهلي، لحين حسم مسئولي النادي موقفهم النهائي من بيع اللاعب، حيث لم يتلقى أي عروض في الفترة الحالية "

ثم اختتم رمزي:" مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يرفض فكرة استمرار أحمد القندوسي مع الفريق، نظرا لأن طريقة لعبه لا تناسب طريقة لعب المارد الأحمر ".