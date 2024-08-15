هل يرحل كهربا عن الأهلي في الصيف؟.. رد حاسم

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أحمد جودة - القاهرة -

لازال موقف النجم الدولي محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غامضا، بشأن موقفه مع المارد الأحمر، من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

موقف كهربا من الرحيل عن الأهلي

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" كهربا لم تصل له أي عروض رسمية مغرية بالنسبة له، من أجل الرحيل عن صفوف النادي الأهلي ".

وأضاف:" كهربا قد يستمر مع الأهلي في حال عدم وصول عرض رسمي مناسب للاعب في الفترة القادمة، حيث يرغب في الانتقال إلى أحد الدوريات العربية".

وعن علاقة كولر مع كهربا، أوضح كريم رمزي:" العلاقة بين مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي ومحمود كهربا ليست على ما يرام، حيث يرفض استمرار اللاعب داخل الفريق".

واختتم رمزي:" هناك تدخل بعض الوسطاء لحل الأزمة بين كهربا ومارسيل كولر حتى تعود العلاقة بينهما إلى طبيعتها مرة أخرى".