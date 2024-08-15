نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة بشأن مستقبل زيزو مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي إسلام صادق أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب يدرس تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك في الفترة المقبلة.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" الاتجاه الأقرب في نادي الزمالك في الفترة الحالية هو تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو وغلق الباب أمام فكرة رحيله بعد عرض نيوم السعودي".



وأضاف:" من الأرجح بقاء زيزو مع فريق الزمالك وتجديد عقده مع النادي بالشكل الذي يليق به في الفترة المقبلة ".