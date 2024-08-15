بيلينجهام يُشيد بمستوى مبابي بعد تتويج ريال مدريد بالسوبر الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - في أعقاب فوز ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبي، امتدح جود بيلينجهام، لاعب الوسط في الفريق، زميله الفرنسي كيليان مبابي بشكل خاص، مشيدًا بمساهمته الكبيرة في المباراة.

بيلينجهام يُشيد بمستوى مبابي بعد تتويج ريال مدريد

حقق ريال مدريد انتصارًا على أتالانتا بهدفين دون رد، حيث أحرز فيدي فالفيردي وكيليان مبابي الهدفين.

وفي حديثه لشبكة "TNT Sports"، عبر بيلينجهام عن سعادته بالأداء الجماعي للفريق، مشيرًا إلى أن الأمور سارت بشكل جيد في المباراة، رغم أن الفريق كان في مرحلة التكيف خلال الشوط الأول.

وأضاف: "في الشوط الثاني، تحسن الأداء بشكل ملحوظ، وأصبحنا رائعين. يجب علينا الاستمتاع بهذه اللحظات الجميلة."

وفيما يتعلق بدوره في الفريق، أشار بيلينجهام إلى أن المدرب يثق في قدرته على قراءة المواقف واتخاذ القرارات المناسبة، سواء بالتقدم للأمام أو بالمساهمة في بناء الهجمات. وأعرب عن أمله في أن يواصل المساهمة في انتصارات الفريق، مشددًا على أن هذا هو الهدف الأهم بالنسبة له.

أما عن كيليان مبابي، فقد أشاد بيلينجهام بمهاراته الاستثنائية، قائلًا: "مبابي هو أحد هؤلاء اللاعبين المميزين، فهو يمتلك جودة فنية عالية وحسًا هجوميًا حادًا. إنه زميل رائع في الفريق ويعمل بجد من أجل المصلحة الجماعية. يستحق الثناء عن أدائه المتميز، وخاصةً في هذه المباراة."