نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الأوروبي وافتتاح الليجا.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 15-8-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم الخميس 15 أغسطس 2024، مجموعة من المباريات المثيرة ضمن الأدوار التمهيدية لبطولة الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني.

مباريات الدوري الأوروبي

تُقام اليوم عدة مواجهات هامة في إطار الأدوار التمهيدية للدوري الأوروبي لموسم 2024-2025:

طرابزون سبور ضد رابيد فيينا:

التوقيت : 7:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

: 7:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية. تفاصيل: طرابزون سبور، الذي يضم المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه، يسعى لتعويض هزيمته في مباراة الذهاب بهدف واحد.

فيكتوريا بلزن ضد هيرنيك الأوكراني:

التوقيت: 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

سيركل بروج البلجيكي ضد مولده النرويجي:

التوقيت: 9:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

أياكس أمستردام ضد باناثينايكوس:

التوقيت: 9:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

سيرفيت السويسري ضد سبورتينج براجا:

التوقيت: 9:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

لوجانو السويسري ضد بارتيزان بلجراد:

التوقيت: 9:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مباريات الدوري الإسباني

يبدأ الموسم الجديد من الدوري الإسباني "الليجا" مساء اليوم بمباريات قوية:

أتليتك بلباو ضد خيتافي:

التوقيت : 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

: 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية. القناة الناقلة: beIN Sports 1 HD.

ريال بيتيس ضد جيرونا: