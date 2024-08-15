نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. جلسة أخيرة لحسم صفقة بن رمضان بعد رفض عرض الأخدود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحاول إدارة النادي الأهلي، حسم الصفقة المنتظرة داخل جدران القلعة الحمراء، والخاصة بالتونسي محمد على بن رمضان، نجم خط وسط نادي فرينتسفاروتشي المجري لحسم صفقة نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويحاول الفارس الأحمر، تدعيم مركز خط الوسط بعد رحيل النجم المالي، أليو ديانج إلى صفوف الخلود السعودي هذا الصيف.



- تطورات صفقة بن رمضان

وأكدت الشركة التسويقية الخاصة بالنجم محمد بن رمضان، أن اللاعب لم يوافق على مفاوضات الفريق السعودي هذا الصيف وأنه كان يود اللعب مع فريق يستطيع تحقيق بطولات داخله".

وتابع وكيله في تصريحات عبر إذاعة موازييك التونسية:" "بن رمضان قام برفض عرض الأخدود السعودي واستبعاد خيار التعاقد معه".

وأختتم:" سيتم تنظيم جلسة عبر تقنية الفيديو (زووم)، بين مسؤولي الأهلي وفرينتسفاروتشي المجري لحسم صفقة التونسي محمد علي بن رمضان، اليوم بعد رغبة اللاعب في الانتقال إلى القلعة الحمراء".