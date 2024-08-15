نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| بن رمضان يرفض عرض الأخدود السعودي.. اجتماع يحسم الصفقة لـ الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير النادي الأهلي، في الساعات القادمة، إعلان إدارة النادي عن إتمام الصفقة الثالثة في سوق الانتقالات، والتي تتعلق بالدولي التونسي محمد بن رمضان، لاعب فريق فرينكفاروزي المجري. اللاعب أصبح على وشك الانضمام إلى صفوف الشياطين الحمر، رغم الأنباء التي تحدثت عن عرض من نادي الأخدود السعودي للحصول على خدماته.

اجتماع يحسم صفقة محمد علي بن رمضان لـ الأهلي

أصبح محمد بن رمضان قريبًا جدًا من الانتقال إلى النادي الأهلي، حيث تبقت خطوات قليلة لإنهاء الصفقة. وفقًا لصحيفة "الصريح" التونسية، تم التوصل إلى اتفاق شبه نهائي بين إدارة الأهلي ونظيرتها في نادي فرينكفاروزي، مع تحديد موعد لعقد اجتماع عبر تطبيق زووم خلال الساعات القادمة لتسوية التفاصيل النهائية.

قيمة صفقة انتقال محمد بن رمضان

تشير الصحيفة إلى أن قيمة الصفقة المتوقع أن تصل إلى 2.3 مليون دولار، مع وجود نسبة من عائدات إعادة البيع ستُحدد خلال الاجتماع. كما أفادت الصحيفة بوجود حالة من الاستياء بين جماهير الترجي التونسي بسبب قرار بن رمضان بالانتقال إلى الأهلي، الذي يعتبر منافسًا مباشرًا للترجي في دوري أبطال إفريقيا.

رفض بن رمضان لعرض الأخدود السعودي

في المقابل، رفض محمد بن رمضان عرضًا مقدمًا من نادي الأخدود السعودي للانضمام إليهم في الموسم المقبل. وأكدت الشركة المسؤولة عن تسويق اللاعب عبر إذاعة "موزاييك" التونسية أن بن رمضان تلقى عرضًا رسميًا من الأخدود، لكنه رفض الفكرة بالكامل.

وأوضحت الشركة أن بن رمضان لا يمانع اللعب في الدوري السعودي بشكل عام، ولكنه يرى أن أسلوب لعب الأخدود لا يتناسب مع قدراته.

حيث كان الأخدود قد عرض مبلغ 2.8 مليون دولار للتعاقد مع بن رمضان، بينما كان الأهلي قد قدم عرضًا رسميًا بقيمة 2.2 مليون دولار، في حين كان فرينكفاروزي يطالب بمبلغ 3 ملايين دولار للتخلي عن خدمات اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا.