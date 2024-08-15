نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| القبض على أحمد ياسر المحمدي بتهمة التعدي على فتاة.. واللاعب يرد: كان بموافقتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أحمد ياسر المحمدي، شقيق حسين ياسر المحمدي، لاعب الزمالك والأهلي السابق، في العاصمة القاهرة. جاء هذا القبض بناءً على توجيهات وزير الداخلية، وذلك في ضوء الاتهامات الموجهة إليه بالتعدي على فتاة في دولة قطر.

التفاصيل القانونية والجنائية

تطالب الجهات المختصة في قطر بإحضار أحمد ياسر المحمدي، وذلك بسبب حكم قضائي صدر ضده بتهمة التعدي على فتاة في قطر منذ عامين. وقد تم القبض عليه في شرم الشيخ وتم ترحيله إلى نيابة عابدين في وسط القاهرة لاستكمال التحقيقات.

قرار حبس أحمد ياسر المحمدي

قررت نيابة وسط القاهرة الكلية اليوم، الخميس، حبس أحمد ياسر المحمدي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاعتداء على فتاة في قطر. تأتي هذه الخطوة في إطار التحقيقات الجارية حول الواقعة.

تفاصيل التحقيقات

خلال التحقيقات، نفى أحمد ياسر المحمدي التهم الموجهة إليه، قائلًا: "كل شيء كان بالاتفاق مع الفتاة، ولم يكن هناك أي إكراه". وأكد أن الحادثة كانت برضا الطرفين.

كشفت المعلومات الأولية أن اللاعب تورط في القضية بعد اتهام فتاة له بالتعدي عليها في قطر. وبعد التحقيقات الموسعة، تم إخلاء سبيله مؤقتًا، ولكنه عاد إلى مصر، مما دفع الجهات المعنية في قطر إلى طلب مساعدات دولية من الإنتربول لضبطه وإجراء التحقيقات معه في هذه القضية.