نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد صراع مع بايرن.. باريس سان جيرمان ينهي اتفاقه مع جوهرة فرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم باريس سان جيرمان صفقة انتقال اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الإيفوارية ديزيريه دوي لاعب رين، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت تقارير فرنسية أن الاتفاق تم بين الناديين علي انتقال ديزيريه دوي إلي صفوف باريس سان جيرمان بمقابل 60 مليون يورو.

وأضافت أن الفرنسي دوي سيخضع للفحوصات الطبية خلال الساعات القادمة، تمهيدا للانتقال إلى صفوف الفريق الباريسي في الميركاتو الحالي.

باريس سان جيرمان يقترب من ضم ديزيريه دوي

وشارك الواعد ديزيريه دوي البالغ من العمر 19 عاما مع فريقه رين الفرنسي الموسم الماضي، أحرز خلالهم 4 أهداف، وصنع 5 تمريرات حاسمة.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى دخول بايرن ميونخ الألماني في صراع مع الفريق الباريسي لضم دوي خلال الانتقالات الحالية، إلا أن رغبة اللاعب الفرنسي حسمت الأمور.