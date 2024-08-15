نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "انفراجة للقطبين".. كيف حلّ اتحاد الكرة أزمة القيد لـ الأهلي والزمالك قبل السوبر الأفريقي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح اتحاد الكرة المصري، تحت رئاسة جمال علام، في تسوية الأزمة المتعلقة بمشاركة قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في بطولة السوبر الإفريقي النسخة المقبلة. المباراة المرتقبة بين الفريقين ستُقام في السعودية يوم 27 سبتمبر الجاري.

وقد جاء هذا الحل بعد قرار رسمي اتخذته إدارة الاتحاد خلال الساعات الماضية، يمنح الأندية فرصة تسجيل صفقاتها الجديدة قبل انطلاق المباراة المرتقبة.

تفاصيل قرار اتحاد الكرة بخصوص تسجيل الصفقات

أصدر اتحاد الكرة بيانًا رسميًا يعلن فيه عن موعد المباراة النهائية لكأس مصر لموسم 2023-2024، والتي ستقام يوم 30 أغسطس.

تلا ذلك فتح باب قيد اللاعبين للموسم الجديد 2024-2025 ابتداءً من يوم 31 أغسطس، والذي يمثل أيضًا آخر فرصة لقيد اللاعبين في البطولة الإفريقية للموسم الحالي، بما في ذلك دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، وكأس السوبر الإفريقي.

وفقًا لبيان الاتحاد، فقد تم منح الأهلي والزمالك فرصة لتسجيل أي صفقات جديدة يتم التعاقد معها قبل انتهاء يوم 31 أغسطس.

يأتي هذا القرار بعد أن اشترط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على الاتحادات الأعضاء ضرورة إنهاء مسابقاتها المحلية (الدوري والكأس) لكي تتمكن أنديتها من تسجيل اللاعبين الجدد في بطولات إفريقيا.

أثر القرار على الأهلي والزمالك

بتنفيذ هذا القرار، تحققت انفراجة كبيرة للأهلي والزمالك بشأن الصفقات الجديدة التي يمكن تسجيلها قبل مباراة السوبر الإفريقي.

الأهلي، الذي أبرم تعاقدات جديدة مع اللاعبين يوسف أيمن ويحيى عطية الله، سيكون قادرًا على تسجيل هذين اللاعبين يوم 31 أغسطس، بالإضافة إلى أي صفقات أخرى قد يتم إبرامها قبل نهاية الشهر الجاري.

في المقابل، يواجه نادي الزمالك أزمة تتعلق بإيقاف قيد اللاعبين لثلاث فترات متتالية، وذلك بناءً على قرار رسمي صادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ومع ذلك، إذا تمكن النادي من حل هذه الأزمة وتجاوزها في الوقت المناسب، فإنه سيكون بإمكانه التعاقد مع لاعبين جدد والاستفادة منهم في مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي. ولكن، يشترط لتسجيل هؤلاء اللاعبين أن يتم ذلك قبل انتهاء يوم 31 أغسطس.

الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

من المقرر أن يخوض النادي الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، بينما سيتواجد الزمالك كطرف ثاني في اللقاء بعد أن توج بلقب بطولة الكونفدرالية في ذات الموسم. هذه المباراة المرتقبة ستجمع بين الفريقين في مواجهة حاسمة ومثيرة على لقب السوبر الإفريقي.