نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نقدم لكم موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في أولى جولات الدوري الإسباني الموسم الجديد 2024-2025.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مايوركا في الدوري الإسباني

ويلتقي ريال مدريد نظيره ريال مايوركا في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني يوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري.

وتبدأ أحداث مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبو ظبي.

ويحتضن لقاء الملكي أمام مايوركا أرضية ملعب استاد إيبيروستار في إطار منافسات الليجا الإسبانية.

وتذاع مباراة ريال مدريد ضد مايوركا عبر قناة بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري لبطولة الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد توج بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي برصيد95 نقطة.