نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| شبانة: بن رمضان يتمسك بالأهلي.. والنادي يحدد موعد الكشف الطبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن النجم التونسي محمد علي بن رمضان قد أبلغ ناديه المجري برفضه لأي عروض خارجية بخلاف عرض النادي الأهلي خاصة بعد وصول عرض سعودي مغري للنادي.

شبانة: بن رمضان يتمسك بالأهلي

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم بأن الأهلي متمسك باللاعب ويثق في ضمه بعد أن تواصلوا مع اللاعب الذي أكد لهم ان رغبته الأولى هي الانضمام للقلعة الحمراء.

وأكد شبانة بأن الأهلي اتفق مع اللاعب على موعد وصوله إلى القاهرة بل وحدد موعد ومكان الكشف الطبي بعد وصوله قبل الإعلان الرسمي.