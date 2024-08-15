نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم مانشستر سيتي يغيب عن الملاعب لنهاية الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي مانشستر سيتي عبر بيان رسمي على موقعه، غياب لاعبه ونجمه عن الملاعب لمدة ٤ أشهر كتشخيص مبدئي بعد الإصابة التي تعرض لها بتدريبات الفريق.

يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز، الأحد المقبل الموافق ١٨-٨، بتمام السادسة ونصف بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

انتصر مانشستر سيتي على جاره مانشستر يونايتد، بمباراة الدرع الخيرية وبدأ الموسم بلقب معنوي مهم، بعد نتائج متذبذبة في فترة الإعداد التي خاضها بالولايات المتحدة الأمريكية.

تفاصيل إصابة نجم السيتي



كشف الجهاز الطبي لنادي مانشستر سيتي، أن اوسكار بوب نجم الفريق الناشئ سيغيب من ٣ ل٤ أشهر أي أنه لن يشارك مع الفريق لنهاية هذا العام.

أضاف الجهاز الطبي في البيان الذي أصدره بأن اللاعب أجرى فحوصات طبية، بمدينة برشلونة لوضع البرنامج العلاجي الخاص به والمناسب للإصابة.