نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "وادى دجلة" يهيمن على عرش التنس في مصر ويتوج ببطولة الدوري العام للموسم الرابع على التوالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توج فريق وادى دجلة، ببطولة الدوري العام للتنس "رجال" 2024، للموسم الرابع على التوالي، بعد نجاحه في الفوز على كل الفرق المشاركة بالبطولة، ليواصل "وادى دجلة" الهيمنة على بطولات التنس في مصر ويعزز من مكانته كأحد أكبر الأندية المصرية تتويجًا بالدروع والكؤوس بمختلف الألعاب خلال الموسم الحالي.

وحقق "وادى دجلة" بطولة الدوري العام للتنس بسجل خال من الهزائم، واستطاع الفريق تحقيق الانتصارات في كل أدوار البطولة بداية من الفوز على نادي الجزيرة بنتيجة 6-3، ثم التغلب على نادي صيد الدقي بنتيجة 5-4، ليتأهل للدور نصف النهائي ويفوز على نادي سماش بنتيجة 7-2، ليصعد لملاقاة سبورتنج ويحقق انتصار كاسح بنتيجة 9-0، وفي المباراة النهائية استطاع وادى دجلة الفوز على رجال النادي الأهلي بنتيجة 5-4.

وتضم قائمة فريق وادى دجلة للتنس العديد من العناصر المميزة في اللعبة أبرزهم: محمد ناصر أبوزيد، مصطفى أحمد نورالدين، إسماعيل على الشنتورى، هاشم عبدالرحمن كامل، محمود محمد محمود زهران، ياسين أحمد عادل، محمد صفوت أمين علي، كريم محمد إبراهيم رفاعى، علي حازم علي متولي، عمر طارق حمدى الليثي، يحيى عزب محمد، عمرو تامر أحمد أمين، أدهم ابراهيم جابر،ونور صلاح إبراهيم.

ونجحت أندية وادى دجلة في دعم تطوير رياضة التنس في مصر سواء من خلال إنشاء ملاعب للتنس في كل فروع الأندية التسعة بإجمالي 75 ملعب، أو من خلال إنشاء أكاديمية لتعليم وتطوير مهارات المواهب من المبتدئين إلى المراحل المتقدمة لإعداد أبطال للمستقبل بالتعاون مع كبرى الأكاديميات الرياضية في العالم.

نبذة عن الشركة:

نجحت أندية وادى دجلة، منذ تأسيسها في عام 2002، في تحقيق إنجازات عديدة سواء على مستوى التوسع في عدد الأندية لتشمل 9 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط، أو على مستوى تقديم مستوى رياضي متميز حيث يقدم النادي 22 رياضة مختلفة وأكبر عدد من الملاعب من بينهم ملاعب الإسكواش وكرة والقدم والتنس بالإضافة إلى حمامات السباحة.