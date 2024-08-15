نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ديلي ميل: بوتشيتينو يقترب من العودة إلى التدريب.. ريفيلو: نجم برشلونة يرفض الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 15-08-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

بوتشيتينو يقترب من العودة إلى التدريب

المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني السابق لنادي تشيلسي، من العودة إلى عالم التدريب بعد رحيله عن "ستامفورد بريدج" قبل بضعة أشهر.

آخر تجربة لبوتشيتينو مع تشيلسي لم تكن ناجحة، إذ عانى الفريق من تراجع في النتائج والأداء خلال الموسم الماضي، ما أدى إلى رحيله بعد موسم واحد فقط.

لكن تطورات جديدة ظهرت في مستقبل بوتشيتينو، حيث كشف خبير سوق الانتقالات فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "X" أن المدرب الأرجنتيني حدد وجهته المقبلة بحسب ديلي ميل.

وفقًا لرومانو، وافق بوتشيتينو على تولي تدريب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، وسيقود الفريق في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام على أرضه وبين جماهيره.

نجم برشلونة يرفض الرحيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن برشلونة الإسباني يريد بيع أحد نجوم الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لشبكة "ريفيلو" الإسبانية، فأن برشلونة منفتح على بيع الألماني غوندوغان خلال الميركاتو الحالي، ولكن اللاعب لا يُفكر إطلاقًا بالرحيل وقد أغلق الباب تمامًا.

وتلقى اللاعب الألماني عدة عروض خلال الانتقالات الصيفية الجارية، وكان أهمها من أندية دوري روشن السعودي، بالإضافة إلى عرض من فنربخشة التركي وآخر من العربي القطري.

وأشارت الشبكة الإسبانية، أن جوندوجان لا يريد مغادرة الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي، حيث أكد مرارًا وتكرارًا أنه سعيد بالبقاء ضمن صفوف برشلونة ولا يحبذ الرحيل.