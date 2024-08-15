نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يقترب من ضم يوسف فوفانا من موناكو في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن إنفراجة بشأن تعاقد نادي ميلان الإيطالي مع يوسف فوفانا نجم خط وسط موناكو الفرنسي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الصحفي الإيطالي دانييلي لونغو، أن ميلان قد عرضًا جديدًا لضم فوفانا مقابل 19 مليون يورو ثابثة، بالإضافة إلى مليون مكافأة شبه مضمونة، وذلك 2 مليون مكافآت صعبة.

وأضاف لونغو:" أن وجهات النظر متقاربة بين الناديين حتي الآن، حيث بات النادي الإيطالي قريبًا جدًا من حسم التعاقد مع فوفانا".

يذكر أن يوسف فوفانا نجم موناكو، أعلن من قبل رغبته بالانتقال إلى صفوف الروسونيري خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

