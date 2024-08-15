نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوباميانج وناتشو.. أبرز صفقات الدوري السعودي في ميركاتو صيف 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، أبرز الصفقات التي أبرمتها أندية الدوري السعودي للمحترفين في سوق الانتقالات الصيفي الحالي 2024 وفي ظل وجود رغبة كبيرة من هذه الأندية لتعزيز صفوفها.

ويتنافس عمالقة الدوري السعودي على الصفقات في ميركاتو الصيف الحالي، حيث يضع كل نادي لاعبين من الطراز الرفيع على طاولته للتعاقد معهم في الموسم الجديد.

ويعتبر الثلاثي المتمثل في الجابوني بيير إيميريك أوباميانج وحسام عوار وموسى ديابى أبرز صفقات الدوري السعودي لهذا الصيف.

صفقات الدوري السعودي ميركاتو 2024

صفقات الاتحاد

أحمد الغامدي قادم من الاتفاق بقيمة 7.36 مليون يورو

حامد الشنقيطي قادم من الشباب مجانًا

سعد آل موسى قادم من الاتفاق والمبلغ غير معلن

حسام عوار قادم من روما بمبلغ 12 مليون يورو

صالح الشهري قادم من الهلال في صفقة انتقال حر

معاذ فقيهي قادم من الهلال بقيمة 1.2 مليون يورو

موسى ديابي قادم من أستون فيلا بقيمة 60 مليون يورو

بريدراج راجكوفيتش قادم من ريال مايوركا بمبلغ 8 مليون يورو

صفقات التعاون

محمد الكويكبي قادم من الاتفاق مجانًا

سلطان مندش قادم من الفيحاء ولم يعلن عن القيمة

متعب المفرج قادم من الهلال والمبلغ غير معلن

سلطان فرحان قادم من الاتحاد إعارة

فهد الجميعة قادم من أبها بمبلغ غير معلن

عبد القدوس عطية قادم من الوحدة في صفقة انتقال حر

فلافيو دا سيلفا قادم من طرابزون سبور في صفقة انتقال حر

صفقات القادسية