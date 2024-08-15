الرياضة

رد ناري من إنريكي بعد سؤاله عن مبابي

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، انزعاجه بعد سؤاله عن اللاعب السابق كيليان مبابي الذي انضم إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية.

إنريكي: أحب مبابي وأتمنى خسارة ريال مدريد أمامنا

قال إنريكي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة باريس ولوهافر، ردًا على سؤال صحفي إسباني، بخصوص تأثير رحيل مبابي: “إنه تحدٍ مثير أن نثبت أن كرة القدم هي رياضة جماعية".

وتابع: “نعلم جميعًا كيليان وخصائصه كلاعب لكن كمدرب وكفريق يعد هذا تحديًا مثيرًا للجميع. نريد أن نكون أبطالًا في المسابقات ولكي نفعل ذلك يجب علينا أن نتحسن في الهجوم والدفاع”.

وأضاف: "سؤال آخر عن مبابي؟ هل ما زلت هنا؟ هل تعيش هنا؟ أنتم الإسبان مملون للغاية”.

وأكمل إنريكي قائلًا: “أحب كيليان مبابي كثيرًا، وأتمنى أن يخسر ريال مدريد أمامنا”.

وواصل: “من قبل كنا نبحث عن لاعب واحد في الهجوم (مبابي) الآن نبحث عن عدة اختيارات مع لاعبين قادرين على اللعب في عدة أماكن”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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