نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يحسم صفقة محمد علي بن رمضان بهذا المبلغ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توصل النادي الأهلي، إلى اتفاق نهائي مع نظيره فرينكفاروزي المجري يضمن بموجبه ضم التونسي الدولي محمد علي بن رمضان، لاعب الوسط، إلى صفوف القلعة الحمراء هذا الصيف.

الأهلي يتفق مع فرينكفاروزي على ضم بن رمضان

دخلت إدارة الأهلي، في منافسة قوية مع الأخدود السعودي على ضم محمد علي بن رمضان لتدعيم خط وسط الفريق الأحمر بعد خروج المالي أليو ديانج للإعارة.

وعقد مسؤولو فرينكفاروزي، جلسة مع محمد علي بن رمضان لمناقشة مصيره وقد أبدى اللاعب موافقته على الانتقال لصفوف الأهلي في الصيف الحالي.

وأنهى الأهلي، اتفاقه مع فرينكفاروزي على ضم محمد علي بن رمضان لصفوف الفريق الأحمر بمقابل 2.7 مليون دولار، وهو قيمة العرض الأهلاوي الأخير، بالإضافة إلى 20% نسبة إعادة بيع اللاعب مستقبلاً.

وبات بن رمضان، ثالث صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي بعد التعاقد مع المدافع القطري يوسف أيمن والظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله.