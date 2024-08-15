تريزيجيه يقود تشكيل طرابزون لمواجهة رابيد فيينا النمساوي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن فريق طرابزون سبور التركي، عن تشكيلة لاعبيه لمواجهة نظيره فريق رابيد فيينا النمساوي، في المواجهة المقرر إقامتها اليوم الخميس، ضمن منافسات إياب الدور الثالث التمهيدي من بطولة الدوري الأوروبي.

وشهد تشكيل طرابزون تواجد النجم محمود تريزيجية لقيادة فريق طرابزون، في المواجهة التي تقام اليوم في تمام الساعة السابعة من مساء الخميس، على ملعب "أليانز ستاديوم" ضمن منافسات إياب الدور الثالث التمهيدي من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجديد 2024-25.

ويسعى فريق طرابزون في تحقيق العلامة الكاملة أمام منافسه، بعدما تلقى الخسارة في مباراة الذهاب التي أقيمت على ارضه وانتهت بهدف نظيف.

وضم تشكيل طرابزون كلا من:

أوجوركان شاكير، بيدرو، ميندي، دينسويل، إيرين إلمالي، لوندسترام، أوكاي يوكوسلو، جيهان جاناك، أوزان طوفان، تريزيجيه، دراجوس.