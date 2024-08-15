نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة بشأن مستقبل يوسف أوباما مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة حول مستقبل يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة القادمة.

يوسف أوباما مستمر مع الزمالك

وأوضحت التقارير، أن إدارة نادي الزمالك سوف تعقد جلسة مساء اليوم مع اللاعب، من أجل التوصل لاتفاق بشأن تمديد تعاقدها مع يوسف أوباما.

وكانت قد ظهرت تقارير تشير باقتراب انتقال يوسف أوباما، إلى صفوف فريق بيراميدز خلال هذا الصيف، بعد أنباء رحيله عن صفوف الأبيض.

وأشارت التقارير، إلى أن يوسف أوباما أجل فكرة انتقاله إلى بيراميدز خلال الموسم الجديد، وينتظر جلسة اليوم مع إدارة الزمالك لتجديد تعاقده مع الفريق.

وجاء قرار الزمالك بتمديد تعاقد يوسف أوباما، بعد طلب من المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، والذي يرغب في بقاء اللاعب خلال الموسم الجديد.