نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متابعة تريزيجيه.. التعادل يحسم الشوط الأول بين طرابزون ورابيد فيينا النمساوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول بين فريق طرابزون سبور التركي، ضد نظيره رابيد فيينا النمساوي، بالتعادل السلبي، في المواجهة المقرر إقامتها اليوم الخميس، ضمن منافسات إياب الدور الثالث التمهيدي من بطولة الدوري الأوروبي.

التعادل يحسم الشوط الأول بين طرابزون ورابيد فيينا

وبدأت أحداث الشوط الأول بإستحواذ وسيطرة من قبل فريق طرابزون، وأشهر الحكم بطاقة صفراء للاعب رابيد فيينا مامادو سنغاري، كما أشهر للاعب طرابزون إرين المالي بطاقة صفراء.

وانتهت أحداث الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، ولم يخالف الفريقين الحظ لتسجيل الأهداف.

وشهد تشكيل طرابزون تواجد النجم محمود تريزيجية لقيادة فريق طرابزون، في المواجهة التي تقام اليوم الخميس، على ملعب "أليانز ستاديوم" ضمن منافسات إياب الدور الثالث التمهيدي من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجديد 2024-25.

ويسعى فريق طرابزون في تحقيق العلامة الكاملة أمام منافسه، بعدما تلقى الخسارة في مباراة الذهاب التي أقيمت على ارضه وانتهت بهدف نظيف.

وضم تشكيل طرابزون كلا من: أوجوركان شاكير، بيدرو، ميندي، دينسويل، إيرين إلمالي، لوندسترام، أوكاي يوكوسلو، جيهان جاناك، أوزان طوفان، تريزيجيه، دراجوس.