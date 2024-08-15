الرياضة

تدريبات استشفائية خاصة للاعبي الزمالك خوفًا من الإجهاد

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات استشفائية خاصة للاعبي الزمالك خوفًا من الإجهاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة طلائع الجيش الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، على راحة من التقسيمة الفنية خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي.

تدريبات استشفائية خاصة للاعبي الزمالك

أدت هذه المجموعة تدريبات استشفائية خوفًا من تعرضهم للإجهاد، على أن يشاركون في تدريبات الفريق غداَ بشكل طبيعي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بلدية المحلة المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا