تدريبات استشفائية خاصة للاعبي الزمالك خوفًا من الإجهاد

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أحمد جودة - القاهرة - حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة طلائع الجيش الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، على راحة من التقسيمة الفنية خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي.

تدريبات استشفائية خاصة للاعبي الزمالك

أدت هذه المجموعة تدريبات استشفائية خوفًا من تعرضهم للإجهاد، على أن يشاركون في تدريبات الفريق غداَ بشكل طبيعي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بلدية المحلة المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.