نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يواصل تدريباته لمواجهة مودرن سبورت في دوري "نايل" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة فريق مودرن سبورت، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء السبت القادم، في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.
الأهلي يواصل تدريباته لمواجهة مودرن سبورت في دوري "نايل"
حرص سامي قمصان مدرب الفريق على تخصيص فقرات فنية متنوعة، بينما أدى حراس المرمى مرانًا قويًّا، في إطار الاستعداد للمباراة.
وقام قمصان بمنح عدد من اللاعبين راحة من المران وفقًا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني، مع استمرار تواجد عناصر فريق الشباب وقطاع الناشئين في المران.
كان الأهلي قد تعادل بهدف لمثله مع إنبي، حيث تقدم الفريق البترولي في الدقيقة 21 وتعادل الأهلي في الدقيقة 46، ليقتسم الفريقان نقطتي المباراة ويرتفع رصيد الأهلي للنقطة 85 ويصل إنبي للنقطة 44.