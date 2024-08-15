نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يعلن نقل مباراته أمام بلدية المحلة إلى ستاد السلام بدلًا من إقامتها في ستاد السويس الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك إنه تم الاتفاق مع مسؤولي نادي بلدية المحلة على نقل مباراة الفريقين المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري، لتقام في ستاد السلام بدلًا من إقامتها في ستاد السويس الجديد.

وأوضح مدير الكرة أن الساعات القليلة الماضية شهدت التواصل مع مسؤولي نادي بلدية المحلة وتم الاتفاق على نقل المباراة لتقام في ستاد السلام.

وأضاف عبد الواحد السيد أن اللقاء سيقام في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت المقبل باستاد السلام.