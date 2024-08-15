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أحمد جودة - القاهرة - توج المنتخب الوطني للجودو بلقب البطولة الأفريقية للناشئين والناشئات، المقامة حاليا في العاصمة الكاميرونية ياوندي، بمشاركة 16 دولة.
منتخب الجودو يفرض سيطرته على لقب البطولة الأفريقية للناشئين
وحصد المنتخب الوطني المركز الأول بـ14 ميدالية على مستوى منافسات الفردي، بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات.
وجاءت ميداليات المنتخب الوطني كالتالي:
الميداليات الذهبية
يوسف إبراهيم – 50 كجم
سيف يوسف – 55 كجم
يوسف الكسار – 73 كجم
مصطفى الرملي – 90 كجم
عبدالله عبدالله - +90 كجم
الميداليات الفضية
يوسف السيد – 66 كجم
مريم سليمان – 57 كجم
مريم عبد العزيز – 63 كجم
جنى فؤاد – 70 كجم
الميداليات البرونزية
علي السعدي – 60 كجم
محمد عصفور – 81 كجم
أروى عاشور – 48 كجم
بشرى إدريس – 63 كجم
ملك خليل – +70 كجم