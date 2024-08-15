نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة يفوز على أصحاب الجياد وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول في نادي غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك على نادي أصحاب الجياد بثلاثـية نظيفة في المباراة الودية التي اقيمت بينهما بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية ضمن تحضيرات الفريق المحلاوي لدوري نايل، أحرز ثلاثية غزل المحلة عبد الرحيم عموري، رجب مارو، حازم أبو سنـة

وبدأ غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من أحمد فوزي في حراسـة المرمى، في خط الدفـاع مسعد، كاستيلو، عموري، حميدو، وفي خط الوسط إسلام مجدي، خالد الإخميمي، أحمد مجدي وفي خط الهجوم، محمد جابر، إسلام ماهر، وأحمد يحيى، لينتهي الشوط الأول بتقدم غزل المحلة بهدف نظيف احرزه اللاعب عبد الرحيم عموري من متابعة مميزة لتسديدة كاستيلو.

وشهد الشوط الثاني تغييرات كثيرة فشارك الجزار، بودي، محمد نبيه، يحيى زكريا، بسام وليد، محمد أسامة، محمد عصام، أبو سنة، مارو

لكن الإصابة منعت بسام وليد من استكمال المباراة ليدخل بدلًا منه محمود صلاح في منتصف الشوط الثاني

وواصل غزل المحلة الضغط على مرمى أصحاب الأجياد لينجح في إحراز هدفين متتالين عن طريق رجب مارو، وحازم أبو سنة لتنتهي الوديـة الأولى بمعسكر الأسكندرية بثلاثيـة نظيفة لغزل المحلة

ويواجه غزل المحلة نادي لافيينا وديًا يوم الأحد المقبل في ثاني مباريات معسكر الأسكندرية