نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل عرض القادسية الضخم لضم ديبالا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت تقارير صحفية سعودية عن حصول القادسية السعودي على موافقة الأرجنتيني باولو ديبالا نجم روما الإيطالي على الإنضمام إلى صفوف الفريق في فترة الميركاتو الصيفي.

تفاصيل عرض القادسية لضم ديبالا

لفتت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن ديبالا يعتبر أحد أهداف القادسية الصاعد حديثا إلى الدوري السعودي في الموسم الجديد.

وكشفت الصحيفة السعودية عن موافقة ديبالا على عرض القادسية، حيث تحققت مطالبه المادية.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن القادسية اتفق مع ديبالا على عقد لمدة 3 مواسم مقابل 60 مليون يورو، حيث سيكون راتبه 20 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأفادت الصحيفة السعودية بأن الخطوة المتبقية هي الاتفاق بين الناديين السعودي والإيطالي حول قيمة الصفقة.

وألمحت الصحيفة السعودية أن القادسية السعودي نجح في التعاقد مع ناتشو نجم وقائد ريال مدريد الإسباني السابق في صفقة انتقال حر وكذلك الجابوني بيير إيميريك أوباميانج نجم مارسيليا الفرنسي خلال الأسابيع الماضية.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن القادسية يفتتح مشواره في بطولة الدوري السعودي في الموسم الجديد بمواجهة الفتح يوم 23 أغسطس الحالي.