نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسمت الصفقة.. سعود عبد الحميد لاعبا جديدا لروما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار مصدر مقرب من نادي الهلال السعودي عن قرب رحيل ظهيره الأيمن سعود عبد الحميد إلى نادي روما الإيطالي.

وكشف المصدر لوكالة فرانس برس الخميس أن "الأنباء عن انتقال سعود عبد الحميد إلى نادي روما صحيحة، وقد يكون نهائي الكأس السوبر السعودية أمام النصر السبت المقبل، الأخير لسعود عبد الحميد مع الهلال".

ويتمسك عبد الحميد (25 عاما) بالاحتراف الخارجي في ظل العرض الرسمي المقدم من روما.

ويُعد عبد الحميد أحد العناصر البارزة التي يعتمد عليها البرتغالي جورجي جيزوس مدرب الهلال في تشكيلته الأساسية.

وأصبح عبد الحميد الأسم الأكثر تداولًا خلال الساعات الماضية، بعد اهتمام نادي روما الإيطالي