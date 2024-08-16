بلباو يتعادل مع خيتافي في افتتاح الليغا

بلباو يتعادل مع خيتافي في افتتاح الليغاتعادل أتلتيك بلباو وضيفه خيتافي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما، الخميس، على ملعب سان ماميس في المباراة الافتتاحية لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الجديد 2024 - 2025 "الليغا".

وتقدم أتلتيك بلباو بهدف سجله اللاعب أويهان سانسيت في الدقيقة 27، وتعادل لخيتافي كريستانوس أوتشي في الدقيقة 64، ليحصد كل فريق نقطة واحدة في بداية مشوارهما بالبطولة.

وفي ثانية المباريات التي جرت اليوم، تعادل أيضا ريال بيتيس مع ضيفه جيرونا بهدف لكل منهما.

وتقدم ريال بيتيس عن طريق اللاعب مارك بارترا في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، ثم تعادل لجيرونا اللاعب غابرييل ميسوهي في الدقيقة 72، ليكتفي كل منهما بنقطة واحدة.

وتستكمل اليوم مباريات الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني، حيث يلتقي سيلتا فيجو مع ديبورتيفو ألافيس ويلعب لاس بالماس مع أشبيلية، ثم تتواصل المنافسات بعد غدٍ السبت عندما يلتقي أوساسونا مع ليجانيس ويستضيف فالنسيا على ملعبه فريق برشلونة.

وتقام يوم الأحد المقبل مباراتان تجمع الأولى ريال سوسيداد مع رايو فاييكانو والثانية ريال مايوركا مع ريال مدريد حامل اللقب.

وتختتم الجولة يوم الإثنين 19 أغسطس الجاري، حيث يلعب بلد الوليد مع إسبانيول ويحل أتلتيكو مدريد ضيفا على فياريال.