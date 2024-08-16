الرياضة

أحمد جعفر: إقامة كأس مصر كان أهم من الرابطة واؤيد جوميز في هذا الأمر

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أحمد جودة - القاهرة -  


قال أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق، أنه كان من الأولى أن يتم إقامة كأس مصر بدلا من بطولة كأس الرابطة المستحدثة التي لم يستفيد منها أحد.

أحمد جعفر: إقامة كأس مصر كان أهم من الرابطة واؤيد جوميز في هذا الأمر


وأكد جعفر في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي أحمد علي الذي يذاع على قناة الزمالك أنه يؤيد قرار جوميز فيؤمن راحة لعدد من اللاعبين الكبار".


وتابع: يأتي ذلك لأن لاعبي الزمالك أنهكوا بدنيا بسبب ضغط المباريات وخاصة عبد الله السعيد الذي كان يحتاج راحة سلبية بشكل عاجل".


وفي نفس السياق يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بلدية المحلة المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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